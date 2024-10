Lortica.it - La Pia di Dante: Arezzo coinvolta dalla storia, non dal gossip

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi ha ucciso Pia? Chi era Paganello, o meglio, Nello Pannocchieschi? Nel Medioevo, i feudi e le città-stato erano spesso in contrasto tra loro, alimentati da campanilismo e rivalità, anche prima delle divisioni tra Guelfi e Ghibellini. Queste contese coinvolgevano persino membri delle stesse famiglie. La Rocca di Prata, di proprietà di Tollo Pannocchieschi, fratello di Gherardo del Castello di Pietra, situato a nord di Gavorrano, includeva tra i suoi possedimenti antiche miniere d’argento. Proprio queste miniere furono la causa delle diatribe tra i due fratelli. Nel 1263, i Pannocchieschi vennero sottomessi da Siena, e come garanzia per evitare future ribellioni, Nello Pannocchieschi fu dato in ostaggio. Successivamente, nel 1274, con l’approvazione dei parenti più anziani, venne deciso di affidare a Siena il compito di risolvere i contrasti tra Prata (Massa Marittima) e Pietra.