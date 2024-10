La maggior parte dei genitori ha paura di quello che i figli fanno su internet: cosa dicono i dati (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'82% dei genitori italiani ha paura che i figli possano essere esposti a contenuti violenti, fake news o sfide online. Un timore che di solito nasce dall'esperienza degli stessi genitori che in rete sono stati coinvolti in truffe o furti di identità. Il 47% dei genitori pensa che le scuole debbano essere coinvolte nell’educazione digitale dei ragazzi. Fanpage.it - La maggior parte dei genitori ha paura di quello che i figli fanno su internet: cosa dicono i dati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'82% deiitaliani hache ipossano essere esposti a contenuti violenti, fake news o sfide online. Un timore che di solito nasce dall'esperienza degli stessiche in rete sono stati coinvolti in truffe o furti di identità. Il 47% deipensa che le scuole debbano essere coinvolte nell’educazione digitale dei ragazzi.

