La candidata civica Elena Ugolini lancia il programma sulla sanità per il futuro dell’Emilia-Romagna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Combinare sostenibilità e innovazione, coinvolgendo attori della società civile e orientandosi verso una nuova governance e modelli di assistenza centrati sui bisogni reali delle persone. Questi gli elementi principali dei quindici punti del programma di riforma della sanità dell’Emilia-Romagna Forlitoday.it - La candidata civica Elena Ugolini lancia il programma sulla sanità per il futuro dell’Emilia-Romagna Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Combinare sostenibilità e innovazione, coinvolgendo attori della società civile e orientandosi verso una nuova governance e modelli di assistenza centrati sui bisogni reali delle persone. Questi gli elementi principali dei quindici punti deldi riforma della

La scelta del centrodestra. Compatti con Ugolini : "Una candidata civica che va oltre gli steccati" - Infatti i coordinatori locali dei partiti hanno annunciato di aver dato l’ok "in accordo con i rispettivi vertici nazionali". Bologna L’attesa è finita: ieri mattina Elena Ugolini, candidata civica che si oppone a Michele de Pascale (candidato del Pd che punta a raggruppare tutto il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Il centrodestra sceglie una candidata civica per l'Emilia-Romagna : ecco chi è - Non ci dobbiamo accontentare, ci sono richieste e bisogni che sto ascoltando in queste settimane che mi confermano ciò che già sapevo, l'Emilia-Romagna ha bisogno di una svolta», la reazione di Ugolini in una dichiarazione diffusa dal suo staff. Dobbiamo parlare al cuore delle persone, rimettendole ... (Iltempo.it)