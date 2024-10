Formiche.net - Italia spaziale. Meloni incontra l’equipaggio della missione Axiom-3

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il collegamento tra Colosseo e Stazioneinternazionale che a gennaio aveva permesso alla presidente del Consiglio, Giorgia, di dialogare praticamente in tempo reale con il colonnello Walter Villadei, allora impiegato in orbita nel corso-3, oggi è avvenuto l’incontro faccia a faccia a Terra, più precisamente a Palazzo Chigi, di nuovo tra la presidentee l’intero equipaggio. In occasione del lancio, a dicembre dell’anno scorso, la premier aveva sottolineato come si trattasse di “unaestremamente importante che consentirà all’di rafforzare la sua posizione nell’ambito dell’economiae delle attività in orbita bassa e permetterà alla nostra comunità scientifica, accademica ed industriale di fare grandi progressi”.