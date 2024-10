Israele celebra anniversario attacco Hamas e annuncia: “Iniziate operazioni di terra in Libano” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le commemorazioni Iniziate alle 6.30. Fuori dalla residenza di Netanyahu la protesta delle famiglie degli ostaggi. Razzi da Gaza nella zona di Sufa. annunciata la morte di un ostaggio Mentre continuano gli attacchi al Libano e a Gaza, Israele celebra oggi il primo anniversario dell'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas con veglie e Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le commemorazionialle 6.30. Fuori dalla residenza di Netanyahu la protesta delle famiglie degli ostaggi. Razzi da Gaza nella zona di Sufa.ta la morte di un ostaggio Mentre continuano gli attacchi ale a Gaza,oggi il primodell'del 7 ottobre da parte dicon veglie e

