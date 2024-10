Israele 1994-2024: ieri il Nobel per la pace a Rabin, oggi i supporter del suo assassino al governo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Israele 1994-2024: il Nobel di Rabin ieri, i supporter dell'assassino di Rabin al governo oggi. Come cambia un Paese. Israele 1994-2024: ieri il Nobel per la pace a Rabin, oggi i supporter del suo assassino al governo InsideOver. (Di lunedì 7 ottobre 2024): ildi, idell'dial. Come cambia un Paese.ilper ladel suoalInsideOver. (It.insideover.com)

