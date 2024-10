Ilfattoquotidiano.it - Invia la candidatura per diventare stuntman nel 1976, ma la risposta arriva con 50 anni di ritardo. La reazione di Tizi Hudson: “Finalmente so perché”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una storia che ha dell’incredibile. Un’anziana donna, ormai pensionata,Hodson, che pochi giorni fa, aprendo il cassetto delle lettere, ne ha trovata una vecchia di quasi mezzo secolo. Cosa conteneva? Laallacomemotociclista che la Hodson avevato nel gennaio. A rivelarlo è stata la stessa signora, in un’intervista alla BBC, in cui ha detto di aver ricevuto la missiva originale con una nota manoscritta: “Consegna inda parte dell’ufficio postale di Staines. Trovato dietro un cassetto. Solo 50di“. Una lettera che ha sconvolto la donna, che non si sarebbe mai aspettata una: “so”, ha detto.