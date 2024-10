In Veneto posate in acciaio alla mensa scolastica, un ritorno al passato per un futuro più green (Di lunedì 7 ottobre 2024) Piccoli passi verso la sostenibilità ambientale e il benessere degli studenti. Il Comune di Asolo introduce importanti novità nella mensa della scuola primaria, a partire dalla sostituzione delle posate monouso compostabili con posate in acciaio. L'articolo In Veneto posate in acciaio alla mensa scolastica, un ritorno al passato per un futuro più green . (Orizzontescuola.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Piccoli passi verso la sostenibilità ambientale e il benessere degli studenti. Il Comune di Asolo introduce importanti novità nelladella scuola primaria, a partire dsostituzione dellemonouso compostabili conin. L'articolo Inin, unalper unpiù

Asolo, posate in acciaio per la mensa scolastica: «Scelta ecosostenibile» - La mensa scolastica della scuola elementare "Città di Asolo" ha adottato alcune importanti novità ecosostenibili come l’utilizzo di posate in acciaio. Da quest’anno, le posate monouso compostabili sono state sostituite da quelle in acciaio che si aggiungono così alle stoviglie lavabili e... (Trevisotoday.it)