In Germania crollano gli ordini di fabbrica, recessione ritenuta inevitabile (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli ordini di fabbrica in Germania sono crollati del 5,8% ad agosto, facendo segnare un dato peggiore di quanto si aspettassero gli analisti. Si tratta dell’ennesimo segnale di recessione per l’economia tedesca e il governo di Berlino è sempre più pessimista. Nei prossimi giorni il ministro dell’Economia Robert Habeck dovrebbe annunciare una revisione al ribasso delle stime sul Pil. La crisi tedesca deriva da una serie di circostanze che hanno minato le fondamenta del successo del Paese negli ultimi decenni. Dalla fine delle forniture di gas dalla Russia fino al crollo delle esportazioni in Cina, passando per la transizione ecologica del settore automobilistico che le grandi case con sede in Germania non sembrano in grado di portare a compimento. Quifinanza.it - In Germania crollano gli ordini di fabbrica, recessione ritenuta inevitabile Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Glidiinsono crollati del 5,8% ad agosto, facendo segnare un dato peggiore di quanto si aspettassero gli analisti. Si tratta dell’ennesimo segnale diper l’economia tedesca e il governo di Berlino è sempre più pessimista. Nei prossimi giorni il ministro dell’Economia Robert Habeck dovrebbe annunciare una revisione al ribasso delle stime sul Pil. La crisi tedesca deriva da una serie di circostanze che hanno minato le fondamenta del successo del Paese negli ultimi decenni. Dalla fine delle forniture di gas dalla Russia fino al crollo delle esportazioni in Cina, passando per la transizione ecologica del settore automobilistico che le grandi case con sede innon sembrano in grado di portare a compimento.

