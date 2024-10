Il nuovo trailer italiano di The Apprentice – Alle origini di Trump (Di lunedì 7 ottobre 2024) BIM Distribuzione ha condiviso in rete il nuovo trailer italiano di The Apprentice – Alle origini di Trump, il biopic incentrato sull’ascesa del tycoon statunitense. A meno di dieci giorni dall’esordio nelle sale italiane (sarà distribuito dal 17 ottobre), il film diretto da Ali Abbasi si mostra nuovamente in rete attraverso un nuovo trailer ricco di sequenze inedite. The Apprentice porta sul grande schermo la controversa ascesa al potere di Donald Trump, uno degli uomini più potenti al mondo, nonché candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America. The Apprentice – Alle origini di Trump e le note di produzione Il film è stato diretto da Ali Abbasi, su una sceneggiatura firmata da Gabriel Sherman. Nel ruolo del candidato alla Casa Bianca “Donald Trump” c’è Sebastian Stan, tra gli attori del nuovo corso più duttili in assoluto. Universalmovies.it - Il nuovo trailer italiano di The Apprentice – Alle origini di Trump Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) BIM Distribuzione ha condiviso in rete ildi Thedi, il biopic incentrato sull’ascesa del tycoon statunitense. A meno di dieci giorni dall’esordio nelle sale italiane (sarà distribuito dal 17 ottobre), il film diretto da Ali Abbasi si mostra nuovamente in rete attraverso unricco di sequenze inedite. Theporta sul grande schermo la controversa ascesa al potere di Donald, uno degli uomini più potenti al mondo, nonché candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Thedie le note di produzione Il film è stato diretto da Ali Abbasi, su una sceneggiatura firmata da Gabriel Sherman. Nel ruolo del candidato alla Casa Bianca “Donald” c’è Sebastian Stan, tra gli attori delcorso più duttili in assoluto.

