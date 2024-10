Il mese del foliage è tornato ed è pronto a regalarci suggestivi immagini, capaci da sole di infondere tranquillità negli animi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se la felicità è una scelta, è importante decidere come utilizzare al meglio il proprio tempo libero. Non è mai facile pensare a cosa fare, soprattutto quando si hanno pochi giorni a disposizione ma, si sa, un viaggetto è sempre una buona idea. Da un sondaggio commissionato dalla compagnia aerea Vueling, su un campione di 1.000 italiani, il 46% dice che partire per un viaggio è il miglior modo per usare il tempo libero. Iodonna.it - Il mese del foliage è tornato ed è pronto a regalarci suggestivi immagini, capaci da sole di infondere tranquillità negli animi Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se la felicità è una scelta, è importante decidere come utilizzare al meglio il proprio tempo libero. Non è mai facile pensare a cosa fare, soprattutto quando si hanno pochi giorni a disposizione ma, si sa, un viaggetto è sempre una buona idea. Da un sondaggio commissionato dalla compagnia aerea Vueling, su un campione di 1.000 italiani, il 46% dice che partire per un viaggio è il miglior modo per usare il tempo libero.

