Il buongiorno si vede dal mattino: per la Millenium Brescia un inizio scoppiettante di campionato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inizia nei migliori dei modi la nona partecipazione al campionato di Serie A della Banca Valsabbina Millenium Brescia che, questo tardo pomeriggio, al PalaManera, ha affrontato la Bam Mondovì. Una gara di campo, ma soprattutto di cuore, visti i tanti ex in entrambe le formazioni, primo fra tutti

Bresciatoday.it - Il buongiorno si vede dal mattino: per la Millenium Brescia un inizio scoppiettante di campionato

Il buongiorno si vede dal mattino: per la millenium Brescia un inizio scoppiettante di campionato - Le Leonesse espugnano in maniera netta il taraflex di Mondovì cominciando nel migliore dei modi la stagione 2024-2025 in A2 ...(bresciatoday.it)

Volley femminile, bella partenza delle Leonesse che superano Mondovì in tre set - Grande prova per Scognamillo e compagne che vincono il primo e il terzo parziale in rimonta, chiudendo la partita 3-0. Denise Meli MVP.(quibrescia.it)

Nella prima giornata protagoniste Brescia, Messina, Albese e Trento - Nella prima giornata di campionato alcune delle grandi confermano le loro ambizioni, altre stentano. Nel girone A le ragazze di Solforati espugnano Mondovì, nel girone B colpi esterni per le squadre d ...(corrieredellosport.it)