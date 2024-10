Il 7 ottobre in Israele commemorazioni e raid | l’Idf sventa un nuovo lancio di missili di Hamas

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Alle 6.29, ora dell’inizio dell’attacco diha dato il via alledel 7di un anno fa, con un minuto di silenzio osservato in tutto il Paese, a partire dalla folla che si è radunata a Reim, luogo del massacro al Festival musicale Nova. A quell’ora suonarono anche le sirene anti-aeree a Gerusalemme, con cui i cittadini furono avvisati dell’attacco in corso, ”il peggior massacro dall’Olocausto”.si svolgeranno un po’ ovunque nel mondo, e a Roma si terrà una cerimonia alle 11 alla Sinagoga, alla quale prenderà parte anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri un messaggio di vicinanza al popolo israeliano è stato inviato anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.