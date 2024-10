I due difensori protagonisti di una buona gara Lo svedese | Felice per la prima da titolare Holm ed Erlic | Serve più qualità

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un Bologna che non segna e che non vince ma che, almeno, per lavolta non subisce gol. Chi ha contribuito a rendere ermetica la difesa rossoblù – assieme a Ravaglia, attento nel recupero ad evitare il patatrac salvando su Mihaila – è il duo Martin-Emil, parte del quartetto dietro costruito per contenere le falcate di Bonny, Cancellieri e non solo. "Dietro abbiamo fatto bene – così il centrale croato, alla seconda da, nel post-ai microfoni di Dazn, che lo ha votato come uomo-partita -, ma ci manca sempre qualcosa davanti: costruiamo tante occasioni, ma purtroppo non riusciamo a sfruttarle. Loro si sono chiusi e noi abbiamo provato a fargli male con i cross, ma non siamo riusciti a segnare. Ora bisognare andare avanti a testa alta e ripartire più forti".