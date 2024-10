‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno’, una storia di amicizia e musica che è leggenda: il cast (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una storia che è già leggenda, e non è un caso che proprio il sottotitolo la definisca così. Un successo dai contorni mitologici inciso nella storia musicale italiana, capace di resistere al tempo che passa. Anzi rinfocolandosi a ormai tre decenni di distanza. Parliamo degli 883 e di quegli Anni Novanta che l’attesissima serie Sky Original Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 racconta. Primo titolo seriale di Sydney Sibilia (affiancato alla regia da Alice Filippi e Francesco Ebbasta), la produzione Sky Studios e Groenlandia debutta su Sky venerdì 11 ottobre. I protagonisti non possono che essere loro, Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, insieme a una manciata di amici che Pavia ha cresciuto. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unache è già, e non è un caso che proprio il sottotitolo la definisca così. Un successo dai contorni mitologici inciso nellale italiana, capace di resistere al tempo che passa. Anzi rinfocolandosi a ormai tre decenni di distanza. Parliamo degli 883 e di quegli Anni Novanta che l’attesissima serie Sky Original HannoRagno – Lariadegli 883 racconta. Primo titolo seriale di Sydney Sibilia (affiancato alla regia da Alice Filippi e Francesco Ebbasta), la produzione Sky Studios e Groenlandia debutta su Sky venerdì 11 ottobre. I protagonisti non possono che essere loro, Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, insieme a una manciata di amici che Pavia ha cresciuto.

