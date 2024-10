Halle Berry commenta le cose “losche” dietro la sua partecipazione a X-Men: Conflitto Finale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Halle Berry commenta le cose “losche” dietro la sua partecipazione a X-Men: Conflitto Finale Halle Berry è un’icona del grande schermo e nonostante abbia anche vinto un Oscar nella sua carriera, forse il suo ruolo più noto è quello di Tempesta nella serie X-Men. Come la maggior parte degli attori coinvolti in quei film pensa, però, X-Men: Conflitto Finale del 2006 è stato un momento basso del franchise. All’inizio di quest’anno, il regista di Kingsman Matthew Vaughn ha rivelato che quando era stato incaricato di dirigere il terzo capitolo, la 20th Century Fox aveva creato una sceneggiatura falsa per convincere Berry ad accettare di tornare come Ororo Munroe. “Hollywood è davvero politica e strana. Sono entrato nell’ufficio di un dirigente e ho visto una sceneggiatura molto più corposa”, ha detto il regista ai fan a una convention. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)lela suaa X-Men:è un’icona del grande schermo e nonostante abbia anche vinto un Oscar nella sua carriera, forse il suo ruolo più noto è quello di Tempesta nella serie X-Men. Come la maggior parte degli attori coinvolti in quei film pensa, però, X-Men:del 2006 è stato un momento basso del franchise. All’inizio di quest’anno, il regista di Kingsman Matthew Vaughn ha rivelato che quando era stato incaricato di dirigere il terzo capitolo, la 20th Century Fox aveva creato una sceneggiatura falsa per convinceread accettare di tornare come Ororo Munroe. “Hollywood è davvero politica e strana. Sono entrato nell’ufficio di un dirigente e ho visto una sceneggiatura molto più corposa”, ha detto il regista ai fan a una convention.

What We Do In The Shadows ritorna per la sua sesta e ultima stagione tra poche settimane - Dopo cinque stagioni di commedia esilarante, What We Do In The Shadows è quasi pronto a concludersi. La sesta e ultima stagione sta per iniziare la messa in onda e, con questo in mente, FX ha presenta ... (gamereactor.it)

Un chitarrista fuori dal tempo - Stevie Ray Vaughan nacque settant'anni fa, e prima di morire in un incidente in elicottero rese di nuovo di moda il blues, per la gioia di musicisti e nostalgici ... (ilpost.it)

Never Let Go-A un passo dal male: la recensione - Sbarca in tutte le sale italiane, Never Let Go-A un passo dal male. Dai produttori di Stranger Things, con la partecipazione di Halle Berry. (cinema.icrewplay.com)