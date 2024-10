FOTO/ Sant’Agata de’ Goti, grande successo per il ‘Premio Mela Annurca d’Oro’ (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta presso la suggestiva Villa Izzo di Bagnoli (Sant’Agata de’ Goti) la prima edizione del Premio: “Mela Annurca D’oro “un tributo al frutto per eccellenza di Sant’Agata de’Goti. La manifestazione è stata ideata e curata con maestria dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con Villa Izzo, con il patrocinio morale del Comune di Sant’Agata de’ Goti. Hanno presentato: Edda Cioffi, Emanuela Gambardella insieme alla miss Lucia Schiettino. L’evento è stato aperto con l’inno nazionale cantato dal talentuoso tenore Mattew Lamberti accompagnato al piano dal maestro Luigi Giaquinto. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta presso la suggestiva Villa Izzo di Bagnoli (de’) la prima edizione del Premio: “D’oro “un tributo al frutto per eccellenza dide’. La manifestazione è stata ideata e curata con maestria dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con Villa Izzo, con il patrocinio morale del Comune dide’. Hanno presentato: Edda Cioffi, Emanuela Gambardella insieme alla miss Lucia Schiettino. L’evento è stato aperto con l’inno nazionale cantato dal talentuoso tenore Mattew Lamberti accompagnato al piano dal maestro Luigi Giaquinto.

Anteprima24.it - FOTO/ Sant’Agata de’ Goti, grande successo per il ‘Premio Mela Annurca d’Oro’

