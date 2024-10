Fiaccolata pro Palestina a Torino, i nomi delle vittime provocate da Israele sui fogli affissi in piazza Castello – Video (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo alcuni interventi al microfono, è cominciata attorno alle 20.30 la Fiaccolata pro Palestina in piazza Castello, a Torino, manifestazione iniziata nonostante il divieto della Questura del capoluogo piemontese. A terra sono stati posizionati e incollati anche alcuni fogli con l’elenco dei nomi di parte dei palestinesi morti durante il conflitto tra Israele e Hamas scoppiato dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. L'articolo Fiaccolata pro Palestina a Torino, i nomi delle vittime provocate da Israele sui fogli affissi in piazza Castello – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Fiaccolata pro Palestina a Torino, i nomi delle vittime provocate da Israele sui fogli affissi in piazza Castello – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo alcuni interventi al microfono, è cominciata attorno alle 20.30 laproin, a, manifestazione iniziata nonostante il divieto della Questura del capoluogo piemontese. A terra sono stati posizionati e incollati anche alcunicon l’elenco deidi parte dei palestinesi morti durante il conflitto trae Hamas scoppiato dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. L'articolopro, idasuiinproviene da Il Fatto Quotidiano.

Torino, manifestanti pro Palestina in piazza nonostante il divieto della Questura: cori e striscioni anche contro Meloni - Sono iniziate all’alba, nel primo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, le commemorazioni in Israele. A Reim, sul luogo del massacro al festival musicale Nova, una folla ha dato il vi ... (informazione.it)

Fiaccolata pro Palestina a Torino: la diretta video - La questura era contraria a un corteo nella data simbolica del 7 ottobre. Si temono nuovi disordini dopo quelli di domenica a Roma ... (video.corriere.it)

Sfila il corteo Pro Palestina nonostante il no della Questura: 200 in piazza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)