Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, nozze in vista? La (strana) foto su Instagram scatena i fan (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fresca di divorzio dall'ex compagno Brian Perri, Elisabetta Canalis potrebbe presto convolare a nuove nozze con Georgian Cimpeanu. Nessun annuncio è stato fatto dall'ex velina di Leggo.it - Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, nozze in vista? La (strana) foto su Instagram scatena i fan Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fresca di divorzio dall'ex compagno Brian Perri,potrebbe presto convolare a nuovecon. Nessun annuncio è stato fatto dall'ex velina di

Elisabetta Canalis tra Los Angeles - Parigi e Milano : forme da urlo e fan in tilt - Elisabetta Canalis ha pubblicato diverse foto con dei look davvero sexy: fan a bocca spalancata per la bellezza dell'ex Velina. (Golssip.it)

Da Belen Rodriguez a Elisabetta Canalis - Rocco Siffredi senza freni. Poi la rivelazione su De Martino : “Lui è peggio di me” - Il pornoattore, poi, ha parlato di Alessandro Borghi, l’attore che ha ricoperto il ruolo di Rocco Siffredi nella serie Supersex: “È la mia vita reale, è il 110%. Vederla smettere di soffrire era un sollievo”. L’attore, quindi, conclude: “Mia madre oggi può dire basta e che posso tranquillizzarmi ... (Tpi.it)

“Belen Rodriguez o Elisabetta Canalis? Due livelli diversi”. Rocco Siffredi dice la sua - Molto più semplicemente il popolare pornodivo ha detto la sua sulle due famose showgirl, sex symbol per eccellenza. Leggi anche: “Ma sono loro”. Ovviamente quando l’ospite è Rocco Siffredi allora si vola altissimo. Le Iene, Rocco Siffredi in lacrime, poi il gesto choc: partono calci e pugni ... (Caffeinamagazine.it)