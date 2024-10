Thesocialpost.it - Dolomiti nella morsa del freddo: nevicate intense e temperature a picco

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’inverno è arrivato e comincia a pungere. LeBellunesi sono state imbiancate da una fitta nevicata, con la coltre bianca che ha raggiunto velocemente i 30 centimetri in alcune zone. Anche sulle Prealpi Vicentine è arrivata la prima neve stagionale, con leche sono scese a otto gradi in diverse aree della pianura. A causa delle condizioni meteo avverse, il Passo Giau, a 2236 metri di altitudine, è stato chiusotarda serata di giovedì. La strada provinciale 638 è stata interdetta al traffico per garantire la sicurezza. Le: una sorpresa fuori stagione La neve è comparsa anche sull’Altopiano di Asiago e sulle montagne vicentine. Durante la notte tra giovedì e venerdì,sopra i 1500-1600 metri hanno ricoperto di bianco le cime del comprensorio dei Sette Comuni.