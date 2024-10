Disorder – La guardia del corpo | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)– Ladel: ladeldelQuella del reduce di guerra affetto da disturbo post-traumatico è una figura ricorrente nel cinema. Dal Trevis di Taxi Driver ai protagonisti di Il cacciatore, passando per Rambo e fino apiù recenti come American Sniper e The Hurt Locker. Il loro reinserimento nella società è un problema che il cinema affronta ormai da decenni e un altroche se ne è occupato in modo particolarmente avvincente è– Ladel(titolo italiano di Maryland), diretto nel 2015 dalla regista Alice Winocour (autrice anche Augustine e Proxima). Ilè nato dopo che la regista si è interessata ai fotografi di guerra che parlavano del difficile ritorno alla vita normale, dopo aver visto la morte e gli orrori del combattimento.