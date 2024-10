Concorso dirigenti scolastici, USR Marche ricerca presidente e componenti commissioni: domande entro il 22 ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'USR Marche ricerca presidente e componenti della commissione giudicatrice della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo regionale dei dirigenti scolastici. La prova scritta è prevista il 30 ottobre. L'articolo Concorso dirigenti scolastici, USR Marche ricerca presidente e componenti commissioni: domande entro il 22 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'USRdella commissione giudicatrice della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo regionale dei. La prova scritta è prevista il 30. L'articolo, USRil 22

Concorso dirigenti scolastici - USR Marche ricerca presidente e commissari : domande entro il 22 ottobre - L'USR Marche ricerca presidente e componenti della commissione giudicatrice della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo regionale dei dirigenti scolastici. Le candidature entro le ore 14 del 22 ottobre 2024 L'articolo Concorso dirigenti scolastici, USR Marche ricerca ... (Orizzontescuola.it)

Dirigenti scolastici - Manzi (PD) : “Discriminazioni tra partecipanti concorso ordinario e riservato - ma il governo resta indifferente” - L'articolo Dirigenti scolastici, Manzi (PD): “Discriminazioni tra partecipanti concorso ordinario e riservato, ma il governo resta indifferente” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. "In sede di conversione del dl omnibus abbiamo chiesto un impegno al governo per tutelare i ... (Orizzontescuola.it)

Concorso dirigenti scolastici - prova scritta il 30 ottobre. Richiesta ausili e tempi aggiuntivi per disabilità o DSA. Indicazioni - I candidati al concorso ordinario per dirigenti scolastici svolgeranno la prova scritta il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. . L'articolo Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre. Richiesta ausili e tempi aggiuntivi per disabilità o DSA. Per richiedere la concessione di ausili, ... (Orizzontescuola.it)