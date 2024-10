Coach Giuliani guarda già ai prossimi match | Siamo stati aggressivi è lo spirito giusto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È un Albertosoddisfatto quello che a fine partita racconta le sensazione di unnel quale Modena ha raccolto quello che voleva e si aspettava, e oracon più serenità aiterribiliin calendario: "Era l’occasione per fare tre punti e l’abbiamo sfruttata. La partita? Parto col dire che non sono riuscito are la partita per i primi cinque punti dopo il ricordo dedicato a ‘Parre’. Sulpoco da dire: quando De Cecco ha palla in mano le cose diventano più semplici e Grottazzolina nel primo set ha battuta male. La chiave di tutto l’incontro è stata il secondo parziale: qualcuno potrebbe non essere contento di essere partiti male, ma questi punto a punto ci servono di capire di che pastafatti e abbiamo credo assimilato la lezione ricevuta da Piacenza,sia al servizio che in difesa in quel finale di set.