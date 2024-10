“Chi hanno fermato”. Letizia, trovata morta nelle campagne vicino casa: svolta sul caso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tragico evento ha scosso la comunità di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, dove Letizia Girolami, una psicoterapeuta di 72 anni, è stata trovata morta in un campo vicino alla sua abitazione. La scoperta del corpo è avvenuta nella serata di sabato 5 ottobre 2024, dopo che la donna non era rientrata a casa per cena. Il marito di Letizia, anch’egli 72enne e di origini canadesi, ha avvisato la figlia, attualmente residente in Spagna, dopo aver notato l’assenza della moglie. Preoccupato, ha contattato le autorità per segnalare la scomparsa. >> Sammy Basso, gli attimi prima di morire. Il proprietario del ristorante: “Che strazio vedere la mamma” Le ricerche sono iniziate rapidamente e, prima di mezzanotte, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna tra l’erba, nei pressi di un casolare di proprietà della coppia. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tragico evento ha scosso la comunità di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, doveGirolami, una psicoterapeuta di 72 anni, è statain un campoalla sua abitazione. La scoperta del corpo è avvenuta nella serata di sabato 5 ottobre 2024, dopo che la donna non era rientrata aper cena. Il marito di, anch’egli 72enne e di origini canadesi, ha avvisato la figlia, attualmente residente in Spagna, dopo aver notato l’assenza della moglie. Preoccupato, ha contattato le autorità per segnalare la scomparsa. >> Sammy Basso, gli attimi prima di morire. Il proprietario del ristorante: “Che strazio vedere la mamma” Le ricerche sono iniziate rapidamente e, prima di mezzanotte, i vigili del fuocorinvenuto il corpo senza vita della donna tra l’erba, nei pressi di unlare di proprietà della coppia.

