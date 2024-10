Che Sasso Jassey e Deme Serigne da sogno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ravenna 1 Sasso Marconi 2 (5-3-2): Fresia; Milan, Agnelli, Esposito, Onofri (36’ st Mauthe), D’Orsi (19’ st Lordkipanidze); Rrapaj, Biagi (1’ st Rossetti), Nappello; Manuzzi, Guida (13’ st Lo Bosco). A disp. Galassi, Venturini, Calandrini, Drapelli, Fiori. All. Antonioli. Sasso MARCONI (4-3-3): Celeste; Cinquegrana, Cudini, Marcaletti (10’ st Mancini), Montanaro; Jassey, Pampaloni (18’ st Chiemerie), Geroni; Lisanti (18’ Bonfiglioli), Pirazzoli (10’ st Barattini), Deme Serigne (48’ st Armaroli). A disp. Bisazza, Romagnoli, Zanini, Pelloni. All. Pedrelli. Arbitro: Ammanati di Firenze. Reti: 6’ pt Jassey, 30’ Nappello (rigore); 16’ st Deme Serigne. Note: ammoniti Marcaletti, Montanaro, Rossetti, Barattini, Mauthe, Rrapaj. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ravenna 1Marconi 2 (5-3-2): Fresia; Milan, Agnelli, Esposito, Onofri (36’ st Mauthe), D’Orsi (19’ st Lordkipanidze); Rrapaj, Biagi (1’ st Rossetti), Nappello; Manuzzi, Guida (13’ st Lo Bosco). A disp. Galassi, Venturini, Calandrini, Drapelli, Fiori. All. Antonioli.MARCONI (4-3-3): Celeste; Cinquegrana, Cudini, Marcaletti (10’ st Mancini), Montanaro;, Pampaloni (18’ st Chiemerie), Geroni; Lisanti (18’ Bonfiglioli), Pirazzoli (10’ st Barattini),(48’ st Armaroli). A disp. Bisazza, Romagnoli, Zanini, Pelloni. All. Pedrelli. Arbitro: Ammanati di Firenze. Reti: 6’ pt, 30’ Nappello (rigore); 16’ st. Note: ammoniti Marcaletti, Montanaro, Rossetti, Barattini, Mauthe, Rrapaj.

