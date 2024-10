Oasport.it - Calcio, Luciano Spalletti: “Voglio un gruppo con tutti i giocatori coinvolti, Belgio tosto anche senza Lukaku”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Cominciato oggi il ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano in vista delle due partite di Nations League in casa contro ila Roma e contro Israele a Udine. Gli azzurri cercheranno di dare continuità al doppio successo dell’ultima tornata contro Francia e Israele. Come di consueto, all’apertura del ritiro, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico, che ha voluto spiegare la scelta di portare solo 23 calciatori: “Ho voluto portare solo 23 calciatori perché nonavere duein più che fanno sentire a 5-6 di poter restare fuori. Oggi abbiamo 15che svilupperanno un po’ di allenamento, gli altri faranno defaticante. E se ci fosse il bisogno domani saremmo ancora nelle condizioni di poter prendere qualcuno“.