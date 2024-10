Beach soccer, Qualificazioni Mondiali 2025: Italia agli ottavi (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Italia di Beach soccer avanza agli ottavi di finale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2025, in programma alle Seychelles dall’1 all’11 maggio dell’anno prossimo. Gli azzurri battono 13-2 la Repubblica Ceca e chiudono al primo posto il girone preliminare. Il miglior marcatore è Fazzini con tre gol. Domani, al termine dell’ultima gara della prima fase a gironi, ci saranno i sorteggi per definire gli accoppiamenti dell’inizio della fase ad eliminazione diretta (inizio 9 ottobre). Le vincenti degli ottavi andranno poi a formare ulteriori due raggruppamenti da 4 squadre ciascuno, con la prima e la seconda classificata che voleranno alle Seychelles. Beach soccer, Qualificazioni Mondiali 2025: Italia agli ottavi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’diavanzadi finale nelleai, in programma alle Seychelles dall’1 all’11 maggio dell’anno prossimo. Gli azzurri battono 13-2 la Repubblica Ceca e chiudono al primo posto il girone preliminare. Il miglior marcatore è Fazzini con tre gol. Domani, al termine dell’ultima gara della prima fase a gironi, ci saranno i sorteggi per definire gli accoppiamenti dell’inizio della fase ad eliminazione diretta (inizio 9 ottobre). Le vincenti degliandranno poi a formare ulteriori due raggruppamenti da 4 squadre ciascuno, con la prima e la seconda classificata che voleranno alle Seychelles.SportFace.

