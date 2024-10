Dilei.it - Ballando con le Stelle, scoppia la tensione tra Sonia Bruganelli e Madonia: il fuorionda

(Di lunedì 7 ottobre 2024)con lerischia di mettere a repentaglio la storia d’amore trae Angelo? La domanda è lecita dopo ildel ballerino che Caterina Balivo ha mostrato a La volta buona in seguito alla seconda puntata dello show dove, ancora una volta, l’ex moglie di Paolo Bonolis è finita al centro delle polemiche.con le, ildi Angeloa La volta buona A La volta buona Caterina Balivo ha commentato la seconda puntata dicon le2024 con alcuni ospiti. Tra i tanti argomenti trattati lo scambio di battute trae Guillermo Mariotto. L’opinionista e autrice tv non ha esitato a elemosinare qualche voto in più dopo la sua performance che non ha convinto la giuria. “Se aggiungi altri tre punti ti garantisco un caffè con”, ha detto laallo stilista di origini venezuelane.