Aurelio De Laurentiis scettico su Lukaku, ora non può farne più a meno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Aurelio De Laurentiis sembrava essere scettico su Romelu Lukaku, tanto che non avrebbe voluto acquistarlo per Antonio Conte Aurelio De Laurentiis sembrava non essere convinto di Romelu Lukaku quest'estate, ma alla fine Antonio Conte ha vinto. L'allenatore partenopeo ha spinto tantissimo per provare a prendere l'attaccante belga, al punto che il patron azzurro ha deciso

