AI Act Incertezza normativa nel settore digitale

(Di lunedì 7 ottobre 2024) IL PRIMO agosto 2024 è entrato in vigore l’Artificial Intelligence Act (AI Act), la primaal mondo sui software di Intelligenza Artificiale. Il Regolamento Ue mira a incentivare lo sviluppo e la diffusione di queste tecnologie all’interno del mercato unico garantendone, allo stesso tempo, la sicurezza e l’affidabilità, oltre a un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali. L’obiettivo del legislatore europeo è ambizioso: guidare gli operatori che sviluppano, vendono o utilizzano software di intelligenza artificiale affinché gestiscano correttamente la tecnologia. L’impianto dellarisiede in un approccio basato sul rischio (’risk-based approach’), che classifica i software di Intelligenza Artificiale in base a quattro livelli: rischio inaccettabile, alto, limitato e minimo. (Quotidiano.net)