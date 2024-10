Aggiudicati i lavori: 80 nuovi loculi al cimitero di Piano Gatta, 25 le salme al momento in deposito (Di lunedì 7 ottobre 2024) I lavori per realizzare 80 nuovi, indispensabili, loculi al cimitero comunale di Piano Gatta, ad Agrigento, sono stati appaltati. E anche in maniera definitiva. Del cantiere, dopo aver offerto un ribasso d'asta del 7,20% e quindi l'importo impegnato è di 322.174 euro, si occuperà la società Agrigentonotizie.it - Aggiudicati i lavori: 80 nuovi loculi al cimitero di Piano Gatta, 25 le salme al momento in deposito Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Iper realizzare 80, indispensabili,alcomunale di, ad Agrigento, sono stati appaltati. E anche in maniera definitiva. Del cantiere, dopo aver offerto un ribasso d'asta del 7,20% e quindi l'importo impegnato è di 322.174 euro, si occuperà la societÃ

