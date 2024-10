Affare in rampa di lancio: Ferrari scatenata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Affare in rampa di lancio: Ferrari scatenata. Vasseur pronto a prendersi tutto per il prossimo anno. Non solo i piloti. La rivoluzione Rivoluzione rossa, si potrebbe dire. Soprattutto perché non solo ci sarà Lewis Hamilton il prossimo anno dentro la monoposta della scuderia di Maranello, ma anche perché, almeno secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, ci potrebbe essere un esodo clamoroso che potrebbe coinvolgere anche la squadra italiana. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itLuca De Meo ha infatti rilasciato un’intervista a L’Equipe, sottolineando alcuni fattori della Alpine. La squadra francese potrebbe perdere diversi uomini nei prossimi anni, praticamente ci potrebbe essere un esodo clamoroso al quale, la Ferrari, guarda con interesse. Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)indi. Vasseur pronto a prendersi tutto per il prossimo anno. Non solo i piloti. La rivoluzione Rivoluzione rossa, si potrebbe dire. Soprattutto perché non solo ci sarà Lewis Hamilton il prossimo anno dentro la monoposta della scuderia di Maranello, ma anche perché, almeno secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, ci potrebbe essere un esodo clamoroso che potrebbe coinvolgere anche la squadra italiana. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itLuca De Meo ha infatti rilasciato un’intervista a L’Equipe, sottolineando alcuni fattori della Alpine. La squadra francese potrebbe perdere diversi uomini nei prossimi anni, praticamente ci potrebbe essere un esodo clamoroso al quale, la, guarda con interesse.

Ilveggente.it - Affare in rampa di lancio: Ferrari scatenata

Campionato grandi firme. Quante big in rampa di lancio. Rbr punta sul fattore Flaminio - Sarà un autunno caldissimo. Intanto, l’ultima è destinata a retrocedere direttamente, mentre le formazioni dal 16° al 19° posto avranno a che fare coi playout in due serie al meglio delle cinque, con altre due retrocessioni. La A2 che sta per cominciare è la migliore da tanti anni, con nobili ... (Leggi la notizia)

Lazio, Gila in rampa di lancio: ha i numeri di Calafiori | VIDEO - Adesso Gila è un titolarissimo della Lazio. . . Mario Gila, difensore spagnolo ex Real Madrid, gioca nella Lazio dal 2022. E, guardando le sue statistiche, non c'è da stupirsi. Guarda il VIDEO di 'GazzettaTV' . Soltanto ora, però, si sta imponendo alla grande. Ecco perché Arrivato in Italia ... (Leggi la notizia)

King Arthur, Clive e Keira in rampa di lancio - Artù è diventato  un  centurione  mandato  in  Britannia a difendere  le  fortificazioni romane  dalle  invasioni dei Sassoni. 05 con Clive Owen,  Keira Knightley  e Stellan Skarsgard. Si  stabilitrà  definitivamente  in  Britannia e  sposerà la  bella  Ginevra. . Regia di  Antoine Fuqua. Owen ... (Leggi la notizia)