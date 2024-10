AEW | Keith Lee non ha ancora l’ok dei medici per tornare sul ring

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un 2024 da dimenticare perLee, ormai ai box proprio da inizio anno. L’ultiimo incontro dell’ex campione di coppia AEW risale al 23 dicembre del 2023 quando sconfisse Brian Cage a Collision. Ad inizio anno a Worlds End avrebbe dovuto affrontare Swerve Strickland con cui era in un feud dopo la rottura del loro tag team, ma fu tolto dall’evento a causa di un non specificato infortunio e da lì è iniziata la sua lunga assenza. Nel mese di gennaio scorso si era parlato di un doppio intervento chirurgico per il gigante, ma non si hanno mai avuto ulteriori informazioni sulla natura dei suoi problemi fisici. Non autorizzato aFightful Select ha provato a fornire qualche informazioni sul suo status, ciò che è sicuro è che non puòsul, non avendo l’autorizzazione deia causa di un “non definito problema medico”.