A Milano scatta l'allerta meteo per maltempo: sorvegliati Seveso e Lambro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cielo grigio e pioggia. Tanta pioggia. Nelle prossime ore a Milano si prevede un'improvvisa e intensa perturbazione, con possibilità di forti precipitazioni che potrebbero colpire la città. A partire dalle 6 di martedì 8 ottobre è in vigore un'allerta meteo di livello arancione - rischio moderato Milanotoday.it - A Milano scatta l'allerta meteo per maltempo: sorvegliati Seveso e Lambro Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cielo grigio e pioggia. Tanta pioggia. Nelle prossime ore asi prevede un'improvvisa e intensa perturbazione, con possibilità di forti precipitazioni che potrebbero colpire la città. A partire dalle 6 di martedì 8 ottobre è in vigore un'di livello arancione - rischio moderato

Strade allagate alla prima pioggia? Milano corre ai ripari : raddoppiati i fondi per la manutenzione fognaria - Milano – Pioggia e città allagata? Palazzo Marino ha deciso di raddoppiare i fondi per per la manutenzione della rete fognaria. "Le infrastrutture che abbiamo oggi sono state dimensionate con le piogge di cinquanta, settanta anni fa - ha spiegato Fabio Marelli, direttore Acquedotto e Fognatura di ... (Ilgiorno.it)

Maltempo a Milano con 40 mm di pioggia in un'ora e allagamenti : Lambro e Seveso "in salita" - strade chiuse - Pioggia e allagamenti a Milano: il maltempo ha alzato il livello del Lambro e del Seveso, diversi gli interventi dei vigili del fuoco: la situazione. (Notizie.virgilio.it)

Maltempo - bomba d’acqua su Milano : in un’ora caduti 40 mm di pioggia – Video - (Adnkronos) – Un forte temporale si è abbattuto oggi su Milano creando allagamenti che hanno mandato il traffico in tilt soprattutto nella parte centrale e nord della città. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più ... (Webmagazine24.it)