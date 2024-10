A Bari mensa scolastica ancora ferma bloccata da un contenzioso tra due ditte, genitori lanciano una petizione: “Enorme danno” (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Bari, l'avvio del servizio mensa scolastica è ancora bloccato, lasciando 4.500 famiglie nell'incertezza. Un contenzioso tra due ditte per l'assegnazione dell'appalto ha causato l'ennesimo rinvio, con il rischio concreto che il servizio non parta prima della fine di ottobre. L'articolo A Bari mensa scolastica ancora ferma bloccata da un contenzioso tra due ditte, genitori lanciano una petizione: “Enorme danno” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A, l'avvio del serviziobloccato, lasciando 4.500 famiglie nell'incertezza. Untra dueper l'assegnazione dell'appalto ha causato l'ennesimo rinvio, con il rischio concreto che il servizio non parta prima della fine di ottobre. L'articolo Ada untra dueuna: “” .

