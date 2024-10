7 ottobre: Hezbollah, Israele un cancro da eliminare (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – In Medioriente “non c’è posto” per Israele che “era e rimarrà una ghiandola cancerosa aggressiva e mortale che deve essere rimossa, anche se ci vorrà molto tempo”. Lo scrive Hezbollah in un comunicato diffuso nel primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre nel quale loda “l’eroica operazione ‘alluvione di Al-Aqsa’ (di Hamas ndr), in cui la volontà della resistenza palestinese è stata dimostrata di fronte all’aggressione, all’ingiustizia e all’occupazione inflitte a questo popolo oppresso dal 1948, e alle guerre, tragedie e distruzioni che ne seguirono”. Il movimento libanese accusa poi “gli Stati Uniti e i suoi alleati e strumenti” di essere complici “di questa occupazione nella sua aggressione e nei suoi crimini contro i popoli palestinese e libanese e contro i popoli della regione”. Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – In Medioriente “non c’è posto” perche “era e rimarrà una ghiandola cancerosa aggressiva e mortale che deve essere rimossa, anche se ci vorrà molto tempo”. Lo scrivein un comunicato diffuso nel primo anniversario dell’attacco del 7nel quale loda “l’eroica operazione ‘alluvione di Al-Aqsa’ (di Hamas ndr), in cui la volontà della resistenza palestinese è stata dimostrata di fronte all’aggressione, all’ingiustizia e all’occupazione inflitte a questo popolo oppresso dal 1948, e alle guerre, tragedie e distruzioni che ne seguirono”. Il movimento libanese accusa poi “gli Stati Uniti e i suoi alleati e strumenti” di essere complici “di questa occupazione nella sua aggressione e nei suoi crimini contro i popoli palestinese e libanese e contro i popoli della regione”.

Lapresse.it - 7 ottobre: Hezbollah, Israele un cancro da eliminare

7 ottobre, un anno dopo – Dalla disfatta con Hamas all’attacco a Hezbollah, la guerra delle spie di Israele - Dalla disfatta con Hamas all'attacco a Hezbollah, un anno di guerra delle spie d'Israele tra Gaza, Libano e Iran. The post 7 ottobre, un anno dopo – Dalla disfatta con Hamas all’attacco a Hezbollah, la guerra delle spie di Israele appeared first on InsideOver. . (Leggi la notizia)

Mo: Hezbollah lancia altri razzi verso il nord di Israele - . Secondo i media israeliani, l'attacco ha fatto suonare le sirene a Karmiel e in altre comunità della regione dell'Alta Galilea. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa israeliana Ynet News, sono stati lanciati 15 razzi e la maggior parte di essi è stata intercettata. (Adnkronos) - ... (Leggi la notizia)

7 ottobre, un anno dopo. Israele resta ostaggio del “dead man walking” Netanyahu: con le guerre a Hamas e Hezbollah è in testa ai sondaggi. E ora c’è l’Iran - Ma lo sapeva bene: né le accuse di corruzione, né la riforma della giustizia che da mesi portava la gente in piazza avevano potuto tanto: politicamente era un dead man walking, a breve destinato a scendere muto nel gorgo che il flagello del 7 ottobre aveva aperto sotto il suo governo. Forse al ... (Leggi la notizia)