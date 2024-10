7 ottobre, Calenda: “Non condivido quello che Israele fa a Gaza, ma importante ricordare vittime” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi ricordiamo le vittime di un attentato terroristico, che ha ucciso e rapito civili”. Così Carlo Calenda, a margine delle commemorazioni per il primo anniversario del 7 ottobre presso la sinagoga di Roma. “Una situazione così complessa non può diventare oggetto di tifo calcistico. Si può non condividere nulla di quello che sta facendo Israele a Gaza, e io non lo condivido, ma comunque dare importanza a quello che è accaduto, con il rispetto per 1400 persone che sono morte”, ha aggiunto. Il leader di Azione interviene poi sugli scontri nella piazza pro Palestina del 5 ottobre a Roma: “È quanto volevano far accadere, era noto. La condanna è totale. Dico anche che ci vorrebbe una piazza dove si chiedesse il cessate il fuoco e il ritorno degli ostaggi, si ricordasse il 7 ottobre, ma si sottolineasse anche che quello che sta facendo Israele a Gaza non è ammissibile”. Lapresse.it - 7 ottobre, Calenda: “Non condivido quello che Israele fa a Gaza, ma importante ricordare vittime” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi ricordiamo ledi un attentato terroristico, che ha ucciso e rapito civili”. Così Carlo, a margine delle commemorazioni per il primo anniversario del 7presso la sinagoga di Roma. “Una situazione così complessa non può diventare oggetto di tifo calcistico. Si può non condividere nulla diche sta facendo, e io non lo, ma comunque dare importanza ache è accaduto, con il rispetto per 1400 persone che sono morte”, ha aggiunto. Il leader di Azione interviene poi sugli scontri nella piazza pro Palestina del 5a Roma: “È quanto volevano far accadere, era noto. La condanna è totale. Dico anche che ci vorrebbe una piazza dove si chiedesse il cessate il fuoco e il ritorno degli ostaggi, si ricordasse il 7, ma si sottolineasse anche cheche sta facendonon è ammissibile”.

