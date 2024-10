5 motivi per cui il cioccolato fondente fa bene

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilrappresenta una delle più generose fonti alimentari di flavonoidi, rinomati antiossidanti presenti negli alimenti di origine o derivazione vegetale. Questi sono una piccola miniera di sostanzefiche per la salute.: proprietà Ilfaall’umore poiché contribuisce alla secrezione della serotonina, l’ormone delssere per antonomasia. Faanche al cuore in quanto è ricco di antiossidanti, come i flavonoidi e la teobromina, che possono aiutare a proteggere i vasi e avere un effetto positivo sull’apparato cardiovascolare. Migliora anche la circolazione poiché chi mangiaall’85% ha più alti livelli di ossido nitrico, una sostanza che incrementa il flusso sanguigno. Per scoprire gli ultimi duefici, vi consigliamo di vedere il video di Amica.