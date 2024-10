Trump: vieterò gli uomini in competizioni sportive femminili (Di domenica 6 ottobre 2024) “vieterò” la partecipazione degli uomini nelle competizioni sportive femminili. Lo ha ribadito Donald Trump nel suo recente comizio in Pennsylvania. Il tycoon ha rievocato il caso della pugile italiana Angela Carini costretta a ritirarsi nel match “contro un uomo”, l’algerina Imane Khelif, vincitrice poi della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. “Vogliamo una vittoria così schiacciante che non possono rubarcela”, ha detto Trump attaccando i democratici in vista delle elezioni alla Casa Bianca e invitando i suoi sostenitori a votare. (Di domenica 6 ottobre 2024) “” la partecipazione deglinelle. Lo ha ribadito Donaldnel suo recente comizio in Pennsylvania. Il tycoon ha rievocato il caso della pugile italiana Angela Carini costretta a ritirarsi nel match “contro un uomo”, l’algerina Imane Khelif, vincitrice poi della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. “Vogliamo una vittoria così schiacciante che non possono rubarcela”, ha dettoattaccando i democratici in vista delle elezioni alla Casa Bianca e invitando i suoi sostenitori a votare. (Laprimapagina)

