Terracina si calano dal tetto del supermercato e forzano la cassaforte

Roma, 6 settembre- Nelle prime ore dell'alba del 05 ottobre c.a. i Carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile, sono intervenuti a seguito di un furto presso un supermercato locato sulla strada statale Pontina dove ogni nella notte, dopo essersi introdotti all'interno attraverso un foro perpetrato sul tetto in lamiera, hanno forzato la cassaforte sita nel box della direzione dove hanno asportato la somma in contante di euro 2.500,00.

