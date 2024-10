Si scontrano in moto con un’auto feriti due minori

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena i due giovani fusignanesi, un ragazzo una una ragazza entrambi 17enni, che venerdì sera intorno alle 21.45 a Lugo, mentre in sella ad una ‘Fantic’ Enduro 50 (condotta dal giovane) stavano percorrendo via Acquacalda con direzione di marcia Porta Ghetto-rotatoria di via Mentana, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna sono venuti a collisione con una Renault Clio. Al volante della Clio c’era un 26enne lughese che proveniva dalla direzione opposta e che stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Giotto. In seguito al violento impatto, i due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella, cadendo rovinosamente a terra. La richiesta dei soccorsi è stata immediata. (Ilrestodelcarlino)