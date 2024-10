Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite (Di domenica 6 ottobre 2024) Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email redazione@arezzonotizie.itSerie C girone B - 8° giornataRimini-SpalCarpi-PontederaMilan Futuro-Pianese (Di domenica 6 ottobre 2024) Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto eall'indirizzo email redazione@arezzonotizie.itC girone B - 8° giornataRimini-SpalCarpi-PontederaMilan Futuro-Pianese (Arezzonotizie)

Arezzonotizie - Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Risultati Serie B, 8ª giornata: colpaccio Salernitana a Palermo e blitz del Sudtirol | CLASSIFICA - . I gol di Rover e Zedadka regalano tre punti fondamentale agli ospiti. Tre pareggi nelle altre gare: Catanzaro-Modena 2-2, Cremonese-Bari e Mantova-Brescia 1-1. Il colpo da impazzire è stato quello della Salernitana, in grado di vincere sul difficilissimo campo del Palermo. La sfida del ‘Barbera’ ... (Calcioweb.eu)

Classifica Serie A 2024-2025: tutti i risultati della 7^ giornata - risultati e Classifica della giornata corrente della Serie A 2024-2025. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite. (Pianetamilan)

Calendario Serie B 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Calendario Serie B 2024/2025: ancora […]. 00. Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025 La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del Calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di ... (Calcionews24)

Serie B, si conclude l’OTTAVA giornata: i RISULTATI - Serie B, si sono da poco concluse le ultime gare valide per l’ottava giornata del campionato cadetto 2024/2025: i risultati Anche l’ottava giornata del campionato di Serie B 2024/2025 è andata in ...(sampnews24)

Serie D, l'Aquila Montevarchi vince al 90' sul Poggibonsi, anche il Terranuova Traiana segna allo scadere - Seconda vittoria in campionato per l'Aquila Montevarchi di mister Lelli che si impone in rimonta per 2 a 1 sul Poggibonsi. Gli ospiti passano in vantaggio nel finale del primo tempo, dopo una prima fr ...(today)

Serie A, ok Lazio. Juve-Cagliari 1-1 e Bologna-Parma 0-0. Alle 18 Monza-Roma. HIGHLIGHTS - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, ok Lazio. Juve-Cagliari 1-1 e Bologna-Parma 0-0. Alle 18 Monza-Roma. HIGHLIGHTS ...(tg24.sky)