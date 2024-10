Scontro frontale, è tragedia: macchina distrutta. Strada interrotta (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di domenica, un drammatico incidente ha scosso il tratto ravennate della statale Adriatica, provocando la morte di un uomo e lasciando gravemente ferite altre due persone. L’impatto, avvenuto al km 159,100 tra Fosso Ghiaia e Classe, ha coinvolto una Fiat Qubo e una Opel Antara. Secondo le prime ricostruzioni, l’Opel, condotta da un 49enne, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Fiat, che stava viaggiando in direzione Rimini. A bordo della Fiat si trovavano un uomo di 76 anni e sua moglie di 73, entrambi residenti a Ravenna. L’impatto è stato devastante: la Opel è uscita di Strada finendo in un campo adiacente. Soccorsi immediati, ma un uomo muore sul colpo Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanze ed elicottero. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di domenica, un drammatico incidente ha scosso il tratto ravennate della statale Adriatica, provocando la morte di un uomo e lasciando gravemente ferite altre due persone. L’impatto, avvenuto al km 159,100 tra Fosso Ghiaia e Classe, ha coinvolto una Fiat Qubo e una Opel Antara. Secondo le prime ricostruzioni, l’Opel, condotta da un 49enne, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Fiat, che stava viaggiando in direzione Rimini. A bordo della Fiat si trovavano un uomo di 76 anni e sua moglie di 73, entrambi residenti a Ravenna. L’impatto è stato devastante: la Opel è uscita difinendo in un campo adiacente. Soccorsi immediati, ma un uomo muore sul colpo Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanze ed elicottero. (Thesocialpost)

