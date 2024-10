Roma, riecco Zalewski: torna in campo contro il Monza, rivelazione di Juric sul futuro (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella sfida contro il Monza, la Roma ritrova Nicola Zalewski. Il calciatore polacco scende in campo per la prima volta con la maglia giallorossa (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella sfidail, laritrova Nicola. Il calciatore polacco scende inper la prima volta con la maglia giallorossa (Calciomercato)

Monza-Roma: fuori El Shaarawy per infortunio, torna in campo Zalewski - El Shaarawy è uscito al 20? a causa di un problema fisico alla gamba sinistra. Al suo posto è tornato in campo, dopo essere stato messo fuori rosa e poi reintegrato, Nicola Zalewski, che si è posizionato sulla fascia sinistra nel 3-4-2-1 giallorosso. Subito un cambio forzato per la Roma di Ivan ... (Sportface)

Roma, Juric: "Zalewski ha ripreso a parlare di rinnovo con la società . Dybala? Grande dispiacere" - Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Monza: `Ho trovato dei ragazzi predisposti al lavoro,... (Calciomercato)

Roma, l’incredibile SITUAZIONE Zalewski: da ESUBERO a RINNOVO con i giallorossi, la SITUAZIONE - Un mese e poco più folle per Zalewski, passato da essere messo fuori rosa a ricevere l’offerta per il RINNOVO A fotografare la grande incertezza in società in casa Roma c’è la SITUAZIONE Nicola Zalewski. Il nazionale polacco è tornato nella lista dei convocati in occasione della sfida col Monza in ... (Calcionews24)