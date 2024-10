Parco della Rimembranza, lavori per la messa in sicurezza della scarpata (Di domenica 6 ottobre 2024) Passo in aventi per la messa in sicurezza del Parco della Rimembranza a Terracina. Sono stati infatti affidati i lavori per il primo dei due interventi necessari per la riapertura di via San Francesco. Come spiegano dal Comune, si tratta in particolare dei lavori di messa in sicurezza della (Latinatoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Passo in aventi per laindela Terracina. Sono stati infatti affidati iper il primo dei due interventi necessari per la riapertura di via San Francesco. Come spiegano dal Comune, si tratta in particolare deidiin

Latinatoday - Parco della Rimembranza lavori per la messa in sicurezza della scarpata

Terracina / Parco della Rimembranza, affidati i lavori per la messa in sicurezza della scarpata - Terracina – Sono stati affidati i lavori per il primo dei due interventi di messa in sicurezza del Parco della Rimembranza, necessari per la riapertura di via San Francesco. . Si tratta in particolare dei lavori di messa in sicurezza della scarpata del Parco attraverso l’opera di “disgaggio”, ... (Temporeale.info)

“Vivi il verde” al parco della Rimembranza: appuntamento tra arte e natura - Al via la rassegna regionale “Vivi il verde” presso il parco della Rimembranza: si avvia domenica, 6 ottobre, il progetto “natura e arte: alla scoperta del parco”, promosso dal Comune di Cesena, che prevede quattro passeggiate patrimoniali in programma fino al mese di dicembre. Il primo... (Cesenatoday)

Atto vandalico a Polla: imbrattati i quadri dei caduti presso Parco della Rimembranza - Vandali in azione a Polla: ignoti si sono introdotti nel Parco della Rimembranza, imbrattando con lo spray la cappella e le mura dove sono collocati i quadri con i nomi dei caduti in guerra. Sul posto, la Polizia Municipale che ha avviato gli accertamenti del caso per individuare i responsabili... (Salernotoday)