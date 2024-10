“Notizie” dal mondo ASviS Oxfam: il 70% degli italiani è favorevole a un’imposta europea sui grandi patrimoni (Di domenica 6 ottobre 2024) Il sistema fiscale italiano è percepito come poco o per niente equo dall’85% dei partecipanti al sondaggio, condotto insieme a Demopolis, e più di due terzi vorrebbero più tasse ai ricchi per pagare i servizi pubblici a tutti. “L’indagine conferma come un riequilibrio complessivo del prelievo non sia più oggi derogabile. A concordare con il ‘meno imposte per tutti’ è infatti solo il 25% degli italiani. Per quasi due terzi degli italiani è preferibile invece una ridistribuzione dei carichi fiscali all’insegna di una maggiore equità impositiva”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il sistema fiscale italiano è percepito come poco o per niente equo dall’85% dei partecipanti al sondaggio, condotto insieme a Demopolis, e più di due terzi vorrebbero più tasse ai ricchi per pagare i servizi pubblici a tutti. “L’indagine conferma come un riequilibrio complessivo del prelievo non sia più oggi derogabile. A concordare con il ‘meno imposte per tutti’ è infatti solo il 25%. Per quasi due terziè preferibile invece una ridistribuzione dei carichi fiscali all’insegna di una maggiore equità impositiva”. (Ildenaro)

Notizie dal mondo ASviS, lotta alla crisi climatica: un aiuto dalle soluzioni tecnologiche innovative - Lo studio esamina, per esempio, i progressi compiuti nelle scienze naturali e sociali e nelle tecnologie innovative che ci permettono di comprendere meglio il funzionamento del sistema Terra. Nonostante i tanti progressi compiuti in questo ambito ci sono ancora dei problemi da risolvere. Anzi, lo ... (Ildenaro)

Osservatorio mondo: le notizie in breve - Lo strano amore dei giapponesi per i gufi da bar Come si evince da uno studio approfondito, in Giappone è esplosa una vera e propria mania per i gufi (vivi): […] The post Osservatorio mondo: le notizie in breve first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto)

Notizie dal mondo Asvis: Nel 2030 il mondo sarà più o meno equo? Trend e scenari sulla parità di genere - Nel migliore dei casi, ossia se si comportassero come i 41 Paesi che hanno registrato progressi più rapidi, tra cui c’è anche l’Italia, verrebbe raggiunto un punteggio di 73,5, comunque ben lontano dall’obiettivo di 100. L’Italia ottiene un punteggio di 77,1, collocandosi al 31esimo posto della ... (Ildenaro)