Medio Oriente scontro tra Macron e Netanyahu sulle armi | Vergogna Cosa sta succedendo

(Di domenica 6 ottobre 2024): allerta massima per il rischio attentati alla vigilia del primo anniversario dell’attacco di Hamas. Potrebbe essere imminente la risposta di Israele all’attacco dell’Iran dei giorni scorsi. Intanto, alla vigilia del 7 ottobre, ètra Netanyhau e Emmanuel. La situazione in, lotra Netanyhau e(Ansa Foto) – notizie.comIl premier israeliano ha affermato che a quasi un anno dagli attacchi di Hamas, il suo Paese sta combattendo su sette fronti: “Oggi Israele si sta difendendo su sette fronti, contro i nemici della civiltà”. I fronti includono Hezbollah sostenuto dall’Iran nel Nord, Hamas a Gaza, gli Houti nello Yemen, i “terroristi” in Cisgiordania e le milizie sciite in Iraq e in Siria. (Notizie)