Malore al ristorante è morto Sammy Basso | il volto della lotta alla progeria aveva 28 anni

(Di domenica 6 ottobre 2024), il giovane esimbolocontro la, èa 28. Affetto da questa rara malattia genetica che provoca un invecchiamento precoce del corpo senza intaccare la mente,si è sentito male mentre si trovava in un, pochi giorni dopo essere rientrato in Italia da un viaggio in Cina. Unche gli è risultato fatale. La triste notiziasua scomparsa è stata diffusa sui social dallo staff dell'Associazione Italiana(A.I.Pro.Sa.B.), chestessofondato nel 2005 con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla sua malattia e promuovere la ricerca. Il messaggio dell'Associazione Italianasui social ha toccato il cuore di molti: "Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazieper averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. (Liberoquotidiano)