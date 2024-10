LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: gara bagnata, Affini nel gruppo in fuga (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:13 Affini, 28enne della Visma – Lease a Bike, vanta 3 secondi posti nel Giro d’Italia (’22,’21) nel tour of Britain (’19) e nel Tour of Norway (’19), negli European Continental Championships MU – ITT nel 2018 e nei Mediterranean Games – ITT sempre nel ’18. 14:09 85 km fatti. Ne restano 129. Solamente 62 invece per la prima cote de Limeray. 14:06 Così composta la fuga al momento: Affini Edoardo (Team Visma – Lease a Bike), Mikel Retegi (Kern Pharma), Ceriel Desal (Bingoal WB) et Enzo Boulet (CIC-U-Nantes Atlantique). 14:03 C’è l’italiano Affini EDOARDO in testa nella fuga! 13:59 Situazione che fino a qui è rimasta invariata dal primo attacco dei 4 fuggitivi. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:13, 28enne della Visma – Lease a Bike, vanta 3 secondi posti nel Giro d’Italia (’22,’21) nel tour of Britain (’19) e nel Tour of Norway (’19), negli European Continental Championships MU – ITT nel 2018 e nei Mediterranean Games – ITT sempre nel ’18. 14:09 85 km fatti. Ne restano 129. Solamente 62 invece per la prima cote de Limeray. 14:06 Così composta laal momento:Edoardo (Team Visma – Lease a Bike), Mikel Retegi (Kern Pharma), Ceriel Desal (Bingoal WB) et Enzo Boulet (CIC-U-Nantes Atlantique). 14:03 C’è l’italianoEDOARDO in testa nella! 13:59 Situazione che fino a qui è rimasta invariata dal primo attacco dei 4 fuggitivi. (Oasport)

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | gara bagnata Affini nel gruppo in fuga

LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia si gioca l’oro con Ganna, Affini e Longo Borghini - 4 km al 7. Ogni terzetto dovrà percorrere 26. 02. 00, l’Italia partirà alle 16. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Team Relay dei Mondiali di Ciclismo 2024 di Zurigo (Svizzera). 4%. l’Italia andrà alla ricerca di un’altra grande soddisfazione aver vinto questa prova ai recenti Europei di ... (Oasport)

LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia può sbancare con Ganna, Affini e Longo Borghini - Ogni terzetto dovrà percorrere 26. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Relay dei Mondiali di Ciclismo 2024 di Zurigo (Svizzera). 4 km al 7. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Team Relay dei Mondiali di Ciclismo 2024 di ... (Oasport)

LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali 2024 in DIRETTA: Evenepoel beffa Ganna per 7 secondi. Straordinario bronzo per Affini - Il portoghese è transitato in 45:28. 03,44 49. 17. 65 15. 11,63 52. 52,69 48. 31,79 0. 17. 46 Miglior tempo per Filippo Ganna!! L’azzurro è in testa al primo intermedio con il tempo di 13:45. 17. 00,00 49. 16. 40,22 0. 25 DOPPIETTA!! Ganna in testa in 53:08. 84. 9164 Affini Edoardo 32. 16. 14. (Oasport)