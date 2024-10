Lega, Vannacci: “Mia mozione al Congresso? Non lo escludo” (Di domenica 6 ottobre 2024) Che non abbia la tessera della Lega “non rappresenta un problema per Salvini, per Fedriga, per Zaia, non è un problema per il popolo della Lega. Nel Congresso che ci sarà prossimamente, come sembra sia stato ventilato, lo vedremo”. Così il generale Roberto Vannacci al termine del raduno di Pontida. Ai cronisti che gli chiedeva se al Congresso presenterà una mozione Vannacci, l’eurodeputato ha risposto “ne parleremo quando ci sarà il Congresso, io non escludo nulla. Io oggi faccio parete della Lega in Europa e in Italia e continuo su questa strada”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Che non abbia la tessera della“non rappresenta un problema per Salvini, per Fedriga, per Zaia, non è un problema per il popolo della. Nelche ci sarà prossimamente, come sembra sia stato ventilato, lo vedremo”. Così il generale Robertoal termine del raduno di Pontida. Ai cronisti che gli chiedeva se alpresenterà una, l’eurodeputato ha risposto “ne parleremo quando ci sarà il, io nonnulla. Io oggi faccio parete dellain Europa e in Italia e continuo su questa strada”. (Lapresse)

